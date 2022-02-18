В стране и мире Умер народный артист РФ Борис Невзоров Елизавета Потейчук По словам директора Малого театра, причиной смерти Невзорова стал коронавирус. © Фото: Ekaterina Tsvetkova Global Look Press Читайте нас на: Ушел из жизни советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров. Артист скончался в возрасте 72 лет. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что причиной смерти Невзорова стала коронавирусная инфекция. «Сегодня умер, ковид», - сообщила Михайлова в беседе с ТАСС. Борис Невзоров сыграл роли в таких фильмах, как «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака?», «Россия молодая», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого» и других. В 2005 году он стал актером Малого театра, а также преподавал в ГИТИСе. В Малом театре играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика