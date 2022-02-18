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Напавшие на полицейских в московском метро мужчины арестованы

Елизавета Потейчук
20:14 18.02.2022
По данным следствия, обвиняемые незаконно находились на территории РФ.
© Видео: СК РФ © Фото: moscow.sledcom.ru
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Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении двух мужчин, задержанных за нападение на правоохранителей на станции метро «Тульская». Так, суд принял решение заключить под стражу фигурантов дела.

Следствие также установило, что обвиняемые незаконно находились на территории РФ. При этом мужчины осуществляли трудовую деятельность в различных коммерческих организациях и проживали в арендованной московской квартире. В связи с этим следователи выделили материалы, которые направлены в органы внутренних дел для привлечения к административной ответственности работодателей и лиц, предоставивших фигурантам жилье.

«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение. В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия», - говорится в сообщении на сайте столичного СК.

Напомним, что конфликт начался при попытке сопроводить одного из подозреваемых в комнату полиции для установления личности. Молодой человек отказался следовать за правоохранителями и проявил агрессию, начав толкать их и замахиваться руками. После этого второй подозреваемый ударил одного из полицейских ногой в область туловища.

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