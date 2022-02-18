Путин заявил, что РФ делает, что считает нужным в вопросах безопасности

Говоря о безопасности России, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна делает ровно то, что считает нужным, но исключительно в определенных рамках. Об этом он сказал во время пресс-конференции после завершения российско-белорусских переговоров.

«И будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и Российского государства», - сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил об обострении в Донбассе. Президент отметил, что накал обстановки стал очевидным. Путин также заявил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договоренностей.