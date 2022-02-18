Трое рабочих упали с крыши здания в Подольске

Трое рабочих, убиравших снег с крыши здания в Подольске, упали, двое мужчин скончались, один госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 18 февраля 2022 года на крыше 5-го дома по ул. Ленина мкр. Климовск рабочие осуществляли очистку кровли от снега. В какой-то момент трое рабочих упали с крыши. В результате падения двое мужчин скончались от полученных травм на месте происшествия, еще один получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение», – сказано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело, сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах компаний, участвующих в уборке Санкт-Петербурга от снега и наледи.