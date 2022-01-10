Крупнейшего «морского дракона» обнаружили в Великобритании

Окаменелость десятиметрового ихтиозавра нашли в Великобритании. Морская рептилия стала крупнейшим скелетом динозавра, когда-либо найденным в стране. Об этом написал палеонтолог Дин Ломакс на своей странице в Instagram. Ученый также опубликовал изображения скелета древнего гиганта.

«Морского дракона» нашли рядом с водохранилищем в английском графстве Ратленд, сообщает BBC. Очертания ихтиозавра заметили при плановом осушении острова. Чтобы раскопать окаменелость, потребовалось три недели. Размер скелета составляет 10 метров.

Ихтиозавры появились на Земле около 250 миллионов лет назад, вымерли - около 90 миллионов лет назад. Длина морских рептилий могла достигать 25 метров. Обнаруженные в Ратленд-Уотерс останки отнесли к отдельному виду Temnodontosaurus trigonodon, обитавшему в океане 180 миллионов лет.