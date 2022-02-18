Армия Военнослужащие роты почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине В завершении выступления военнослужащие эффектно уложили карабины на заснеженный плац в слово «Россия». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: За российских олимпийцев сегодня болеют во всех военных частях нашей страны. Военнослужащие роты почетного караула Центрального военного округа поддержали наших спортсменов, посвятив им плац-концерт. Профессионалы строевой выучки показали мастерство владения оружием, выполнили синхронные перестроения и элементы строевой подготовки на месте и в движении. В завершении выступления военнослужащие эффектно уложили карабины на заснеженный плац в слово «Россия». Ранее артиллеристы ЦВО провели тренировку салюта ко Дню защитника Отечества. Расходуя боезапасы, военнослужащие провели выкладку гильз, сформировав пять олимпийских колец. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика