Опубликовано видео с места гибели женщины от падения глыбы льда

В Москве на Парковой улице пожилая женщина погибла после падения на нее глыбы льда с крыши. «Звезда» публикует кадры, сделанные с места происшествия.

На записи видно, что здание оцепили лентой. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях госпитализации людей в России от падения ледяных наростов с крыш.