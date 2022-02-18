Опубликовано видео с места гибели женщины от падения глыбы льда
На месте работают правоохранительные органы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Москве на Парковой улице пожилая женщина погибла после падения на нее глыбы льда с крыши. «Звезда» публикует кадры, сделанные с места происшествия.
На записи видно, что здание оцепили лентой. На месте инцидента работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось о многочисленных случаях госпитализации людей в России от падения ледяных наростов с крыш.