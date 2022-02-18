Лукашенко заявил, что Белоруссия не вернется к транспортировке грузов через Украину и Литву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство больше не будет транспортировать собственные грузы через Литву и Украину. Кроме того, порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, отметил глава государства.

«Президент России отдал распоряжение, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером, могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. Были отданы распоряжения, чтобы немедленно строительство началось», - сказал белорусский лидер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Владимир Путин назвал торможение развития РФ и Белоруссии целью санкций. По его словам, введение подобных ограничений является недобросовестной конкуренцией.