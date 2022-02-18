Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия не вернется к транспортировке грузов через Украину и Литву

Елизавета Потейчук
17:12 18.02.2022
Белорусский президент отметил, что порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство больше не будет транспортировать собственные грузы через Литву и Украину. Кроме того, порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, отметил глава государства.

«Президент России отдал распоряжение, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером, могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. Были отданы распоряжения, чтобы немедленно строительство началось», - сказал белорусский лидер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Владимир Путин назвал торможение развития РФ и Белоруссии целью санкций. По его словам, введение подобных ограничений является недобросовестной конкуренцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:42 В стране и мире
Видео
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР
15:37 Спорт
Фигуристкам Щербаковой и Трусовой вручили медали Олимпиады
15:39 В стране и мире
В Москве женщина погибла от упавшей с крыши глыбы льда
12:59 Армия
Путин будет находиться в ситуационном центре во время завтрашних учений ядерной триады
12:14 В стране и мире
Видео
СК опубликовал видео допроса напавших на полицейских на станции метро «Тульская»
Популярное
Шойгу проведет телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов
Девятнадцатого февраля под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет
Видео
«С искринкой драмы и чувством гордости»: краснодарские зрители оценили «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
В Чечне взорвалась цистерна со сжиженным газом
Интервью с Алексеем Пимановым
Представители Украины и РФ обменялись строками из стихов в СБ ООН
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.