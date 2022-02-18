Голикова сообщила, что двухкомпонентная вакцинация от COVID-19 проведена более 82,6 млн раз в РФ

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в РФ 82 609 487 человек прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции, а однокомпонентная вакцинация проведена 86 690 920 раз. Кроме того, отметила вице-премьер, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в нашей стране достиг 59,7%.

«По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла - 82 609 487 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», - сказано в сообщении Голиковой на сайте оперштаба.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что показатели смертности среди российских граждан за 2021 год без учета избыточной от коронавирусной инфекции уменьшились на 1,02%. В то же время, отметила вице-премьер, в общем смертность в России за 2021 год выросла на 15,9% из-за пандемии коронавируса.