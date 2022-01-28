Голикова: смертность в России за прошлый год выросла на 15,9% из-за COVID-19

Показатели смертности среди российских граждан за 2021 год без учета избыточной от коронавирусной инфекции уменьшились на 1,02 процента. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», - заявила вице-премьер журналистам.

Кроме того, Голикова обратила внимание, что стране по сравнению с 2020 годом наблюдается снижение смертности, в частности, по болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ (на 14,6 процента), туберкулезу всех форм (8,9 процента) и ВИЧ ( на 8,5 процента).

В то же время, отметила вице-премьер, в общем смертность в России за 2021 год выросла на 15,9 процента из-за пандемии коронавируса.

«В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9 процента, при это, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», - сказала Голикова.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» объяснил феномен высокой смертности из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».