Все российские призеры ОИ в Пекине будут награждены госнаградой

Все российские призеры Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеры будут представлены к государственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», - сообщили в Министерстве спорта РФ.

В Минспорте РФ также отметили, что решение, к какой именно награде представить олимпийцев и их тренеров, - это прерогатива президента России.

«Госнаграда - это достаточно индивидуальное поощрение. В нашей стране так принято, что всех тренеров и призеров благодарят государственной наградой», - сообщили в Минспорте РФ.

Ранее российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали ОИ 2022 года в Пекине. Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.