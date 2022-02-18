Все российские призеры ОИ в Пекине будут награждены госнаградой
Все российские призеры Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеры будут представлены к государственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.
«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», - сообщили в Министерстве спорта РФ.
В Минспорте РФ также отметили, что решение, к какой именно награде представить олимпийцев и их тренеров, - это прерогатива президента России.
«Госнаграда - это достаточно индивидуальное поощрение. В нашей стране так принято, что всех тренеров и призеров благодарят государственной наградой», - сообщили в Минспорте РФ.
Ранее российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали ОИ 2022 года в Пекине. Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.