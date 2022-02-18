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Лавров призвал США и НАТО следовать принципу «пацан сказал - пацан сделал» в вопросах безопасности

Елизавета Потейчук
15:59 18.02.2022
Глава МИД РФ также заявил, что Россию не удовлетворяют обещания Запада по гарантиям безопасности.
Лавров призвал США и НАТО следовать принципу «пацан сказал - пацан сделал» в вопросах безопасности
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться от США и стран НАТО честного подхода по вопросам гарантий безопасности. В частности, говорит Лавров, российская сторона будет стремиться к тому, чтобы Запад выполнял принятые на себя обязательства, а также данные РФ обещания по данной тематике.

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - сказал министр в беседе с RT.

По словам Лаврова, Россия заинтересована в том, чтобы объяснить коллегам из США и НАТО, что не удовлетворена обещаниями.

«Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», - добавил глава МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что западная сторона ответила отрицательно на ключевые предложения российской стороны по гарантиям безопасности.

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