Лавров призвал США и НАТО следовать принципу «пацан сказал - пацан сделал» в вопросах безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться от США и стран НАТО честного подхода по вопросам гарантий безопасности. В частности, говорит Лавров, российская сторона будет стремиться к тому, чтобы Запад выполнял принятые на себя обязательства, а также данные РФ обещания по данной тематике.

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне», - сказал министр в беседе с RT.

По словам Лаврова, Россия заинтересована в том, чтобы объяснить коллегам из США и НАТО, что не удовлетворена обещаниями.

«Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», - добавил глава МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что западная сторона ответила отрицательно на ключевые предложения российской стороны по гарантиям безопасности.