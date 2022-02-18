Морпехи-минометчики и мотострелки отбили «атаку» на учениях «Союзная решимость - 2022»

Минометчики Восточного военного округа отработали огневую поддержку мотострелков в рамках маневренной обороны. Это произошло во время совместных учений «Союзная решимость - 2022» на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

«В рамках проведения учебного боя артиллеристы морской пехоты отработали задачи по подготовке и нанесению огневого поражения неподвижных и движущихся целям, имитирующих личный состав и технику незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении от Минобороны России.

Минометчики вели огонь на дистанции свыше трех километров. Стрельба велась с закрытых позиций из 82-миллиметровых минометов «Поднос», которые находятся на вооружении морской пехоты.

Расчеты минометов совершенствовали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями в маневренной обороне в рамках учебного боя.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские летчики провели «воздушный бой» на учениях «Союзная решимость - 2022».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин