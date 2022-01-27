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В Петербурге прогремел салют в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Анна Назайкина
21:00 27.01.2022
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города, продолжавшаяся на протяжении 872 дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Санкт-Петербурге прогремел салют из тридцати артиллерийских залпов в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Салют начался в 21:00 по московскому времени у стен Петропавловской крепости. 

Напомним, что сегодня, 27 января, в России отмечается 78-ая годовщина полного прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году завершилась героическая оборона города на Неве, которая продолжалась на протяжении 872 дней.

Блокада унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. С осени 1941 года предпринималось пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция «Искра» в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.

Ровно 78 лет назад в Ленинграде был дан артиллерийский салют в честь полного освобождения города от блокады. Тогда 24 залпа из более чем 300 орудий прозвучали на Марсовом поле и набережных Невы.

Для сохранения памяти о блокаде Министерство обороны РФ запустило мультимедийный раздел, где в общий доступ были выложены рассекреченные документы. Помимо карт ведения боевых действий, теперь на ресурсе можно ознакомиться с документами о формировании дивизий народного ополчения, постановлениями командования Ленинградского фронта, а также с наградными листами.

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