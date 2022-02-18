Народная милиция ДНР сообщила о попытке диверсии украинских силовиков на нефтебазе
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил о попытках украинских силовиков проникнуть на территорию нефтебазы с целью ее подрыва.
«Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт», - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ДНР считают, что диверсанты планировали поджечь резервуары, считая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы. Как сообщается, материалы по данному делу будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ на юге ДНР. Согласно информации, вооруженные силы Украины провели обстрел из артиллерии 122-миллиметрового калибра.