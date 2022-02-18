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СМИ: Центробанк подготовил законопроект о запрете криптовалют

Алексей Курильченко
15:02 18.02.2022
Штраф за нарушение запрета может достичь одного миллиона рублей.
СМИ: Центробанк подготовил законопроект о запрете криптовалют
© Фото: Avishek Das, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский Центробанк подготовил законопроект о запрете и обращения в РФ криптовалют. Также предлагается запретить банкам владеть частными цифровыми валютами.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, ЦБ также предлагает ввести штрафы за нарушения запрета. Для физических лиц сумма штрафа может составить от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических - от 700 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее в Госдуме предложили отключать электричество нелегальным майнерам криптовалют. Согласно рекомендации, энергосбытовые компании должны получить право отключать нелегальных майнеров от электроснабжения, если другие принятые меры в отношении них не сработали.

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