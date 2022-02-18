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Американец объявлен в межгосударственный розыск из-за пожара в квартире дочери Башмета

Елизавета Потейчук
15:29 18.02.2022
Также суд отказался заочно арестовывать подозреваемого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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В Москве Пресненский суд отказался заочно арестовывать гражданина Соединенных Штатов Америки Джеффри Свитбаума, подозреваемого в причастности к масштабному пожару в доме на Никитском бульваре в столице в 2019 году. В суде также уточнили, что американец объявлен в межгосударственный розыск.

«Пресненским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Свитбаума Джеффри Алана, объявленного в межгосударственный розыск», - сообщила «Звезде» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Напомним, что в результате пожара погибли восемь человек, двое из которых - дети. Сам дом, в котором произошло возгорание, получил название «звездный», ибо в нем проживали известные артисты и деятели культуры, например, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская и Юрий Башмет.

Огонь распространился на площади до одной тысячи квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. Пятеро из погибших оказались семьей с двумя детьми, которая проживала над квартирой дочери композитора Юрия Башмета Ксении, где и возник пожар. Согласно информации следствия, предыдущим хозяином данной квартиры являлся как раз бизнесмен Свитбаум, который приобрел жилище в 2003 году и сделал перепланировку с заменой электропроводки, что и стало причиной воспламенения.

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