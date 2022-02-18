Лавров заявил, что Россию не удовлетворяют обещания Запада по гарантиям безопасности

Российская сторона намерена подробно объяснить США, почему она не может удовлетвориться обещаниями Белого дома. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается в идеях Запада, а не в России. Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ответ на вопрос своего итальянского коллеги Луиджи Ди Майо о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.