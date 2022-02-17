Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины развивается не в России, а в западных умах

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается в идеях Запада, а не в России, поэтому все вопросы к ним, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает, поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ответ на вопрос своего итальянского коллеги Луиджи Ди Майо о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.

Напомним, утром 17 февраля ВСУ несколько раз провели обстрелы территории Донбасса из минометов и гранатометов.