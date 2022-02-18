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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Алексей Курильченко
14:04 18.02.2022
В ходе совещания состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности и других тем повестки.
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания состоялся обмен мнениями по теме гарантий безопасности, после того как российская сторона направила в США ответ по данной теме. Помимо этого, обсуждались и другие вопросы, стоящие на повестке дня.

«Только что завершилось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, которое провел президент. Главной темой совещания было развитие ряда высокотехнологичных отраслей нашей промышленности, но конечно же говорили и о ситуации вокруг Украины с акцентом на растущую напряженность, которая, кстати говоря, изрядно провоцируется извне», - сообщил журналистам Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ. По словам главы государства, подобное взаимодействие является одним из ключевых направлений внешней политики Москвы.

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