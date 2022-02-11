В стране и мире Путин предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ на оперативном совещании с членами Совбеза Ян Брацкий Президент подчеркнул, что подобное взаимодействие является одним из ключевых направлений внешней политики Москвы. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ. По словам главы государства, подобное взаимодействие является одним из ключевых направлений внешней политики Москвы. «Мы сегодня обсудим эту тему, и еще раз подчеркиваю, она, безусловно, является для нас одной из ключевых. У нас много инициатив, хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота», - подчеркнул президент. Глава государства напомнил, что с властями многих стран на бывшем постсоветском пространстве Россия работает в различных форматах, включая Договор о коллективной безопасности. Как показали последние события, добавил Путин, подобная работа дает положительный результат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика