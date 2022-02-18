Путин и Лукашенко начали переговоры

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу приступили к переговорам в Кремле.

Сообщается, что встреча двух лидеров проходит без дополнительных антикоронавирусных ограничений. Так, между президентами нет социальной дистанции в несколько метров, которую Путин выдерживал на переговорах с немецким канцлером Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Отмечается, что на повестке дня у лидеров России и Белоруссии стоят актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, а также противостояние западным санкциям, проведение совместных военных учений и дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в случае их признания Россией.