В стране и мире Лукашенко готов признать ЛНР и ДНР вместе с Россией Игнат Далакян Президент Белоруссии заявил о возможности договориться с Владимиром Путиным и принять совместное решение по вопросу признания республик. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в случае их признания Россией. «Мы договоримся с [президентом России Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», - передает слова Лукашенко издание БелТА. Президент Лукашенко добавил, что в связи с обострением ситуации в Донбассе Белоруссия готова оказать России любую поддержку. «И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове - и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция», - заявил Лукашенко. Ранее белорусский президент выразил желание закупать в РФ современную военную технику. Он готов создать учебный центр по освоению ракетных комплексов «Искандер». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика