Песков назвал «очень тревожной» ситуацию в Донбассе

Сложившаяся в Донбассе ситуация потенциально опасна и тревожна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что у президента Владимира Путина имеется достаточное количество источников, которые «позволяют ему составлять реальную картину дел».

«То, что происходит в Донбассе, - это тревожные новости. Потенциально они очень опасны», - сказал Песков журналистам.

Массированные обстрелы Донецкой Республики продолжаются уже второй день. Под огнем были окраины Донецка, Горловка и дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Енакиево. Обстрелам подвергаются и населенные пункты Луганска.