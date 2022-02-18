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Песков прокомментировал слова главы МОК о Валиевой

Алиса Кононенко
12:59 18.02.2022
Глава пресс-службы президента РФ отметил, что в Кремле относятся к ним с уважением, но соглашаться с этой критикой не обязательно.
Песков прокомментировал слова главы МОК о Валиевой
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
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В Кремле уважают мнение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который раскритиковал российских тренеров из-за ситуации с Камилой Валиевой, однако не согласны с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Томас Бах - весьма и весьма авторитетный человек в спорте, возглавляет МОК. Поэтому, конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся», - заявил Песков журналистам.

По словам главы пресс-службы Кремля, в спорте высоких достижений именно жесткость тренера является залогом побед учеников.

«И мы видим, что ученики добились побед. Давайте гордиться нашими победителями, поздравим наших медалистов. Да, Валиева осталась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что был потрясен тем, как якобы холодно встретили Камилу Валиеву ее тренеры после выступления  на Олимпиаде.

Незадолго до этого Бах заявил, что был потрясен выступлением российской фигуристки.  

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