Защита от COVID-19: суворовцев, нахимовцев и кадет прививают «Спутником М»

Массовая вакцинация проходит сейчас в суворовских и нахимовских училищах, кадетских корпусах и пансионах воспитанниц Минобороны. Используют при этом препарат «Спутник М», который был создан специально для защиты подростков от коронавируса.

Прививки делают исключительно на добровольной основе и с согласия родителей. Но все понимают, что именно вакцинация остается сегодня основным способом борьбы с распространением инфекции в таких организованных коллективах.

Большую прививочную кампанию сначала провели в Вооруженных силах России. Полный курс вакцинации там уже прошли более полутора миллионов человек. В результате был сформирован коллективный иммунитет, а уровень заболеваемости стал многократно ниже, чем в целом по стране.

В начале февраля стартовала прививочная кампания против коронавируса среди воспитанников довузовских учебных заведений Министерства обороны РФ. Учащихся прививают зарегистрированным в прошлом году российским препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов