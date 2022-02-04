Минобороны начало прививать нахимовцев и суворовцев от COVID-19

В России стартовала прививочная кампания против коронавируса среди воспитанников довузовских учебных заведений Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В Минобороны России приступили к массовой вакцинации воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц МО РФ», - говорится в сообщении.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет будут привиты зарегистрированным в ноябре прошлого года российским препаратом для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Как и большинство других вакцин от коронавируса, «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Прививку будут делать исключительно по желанию, с письменного согласия самих учащихся, а также с согласия их родителей и при отсутствии у добровольцев противопоказаний к препарату.

Напомним, массовая вакцинация против COVID-19 личного состава старше 18 лет началась в Вооруженных силах РФ с августа 2020 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев