«Я не нарушил закон»: Шуфутинский отреагировал на угрозы ареста на Украине

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал «Звезде» о своих действиях после заявлений о том, что певца планирую арестовать, если он въедет на Украину. У артиста запланирован концерт в Киеве и он намерен обсудить возникшую ситуацию с организаторами.

«Ну значит я не поеду, раз меня предупреждают. Я поговорю с промоутерами, с теми кто устраивает этот концерт и тогда я смогу что-либо ответит. Ну арестовывать меня ни за что не будут, я не нарушил закон. Но если меня предупреждают публично, то, конечно, не поеду», - сказал певец.

Спикер Госпограслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что если Михаил Шуфутинский попытается въехать на Украину, он будет арестован. Певцу вменяют постоянные выступления в Крыму и любовь к российскому полуострову. При этом билеты на концерт, который планировался в киевском Дворце спорта 8 марта полностью раскуплены.