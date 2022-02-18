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«Я не нарушил закон»: Шуфутинский отреагировал на угрозы ареста на Украине

Алексей Курильченко
11:59 18.02.2022
Певец признался, что еще не слышал о заявления представителя украинской Госпогранслужбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал «Звезде» о своих действиях после заявлений о том, что певца планирую арестовать, если он въедет на Украину. У артиста запланирован концерт в Киеве и он намерен обсудить возникшую ситуацию с организаторами.

«Ну значит я не поеду, раз меня предупреждают. Я поговорю с промоутерами, с теми кто устраивает этот концерт и тогда я смогу что-либо ответит. Ну арестовывать меня ни за что не будут, я не нарушил закон. Но если меня предупреждают публично, то, конечно, не поеду», - сказал певец.

Спикер Госпограслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что если Михаил Шуфутинский попытается въехать на Украину, он будет арестован. Певцу вменяют постоянные выступления в Крыму и любовь к российскому полуострову. При этом билеты на концерт, который планировался в киевском Дворце спорта 8 марта полностью раскуплены.

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