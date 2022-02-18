Шуфутинскому запретили въезд на Украину
Ранее у артиста был запланирован концерт в Киеве.
© Фото: Evguenii Matveev, Russian Look, Globallookpress
Если российский певец Михаил Шуфутинский попытается въехать на Украину, он будет арестован, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Сообщается, что Шуфутинскому вменяют постоянные выступления в Крыму и любовь к российскому полуострову.
При этом билеты на концерт, который планировался в киевском Дворце спорта 8 марта, полностью раскуплены.
Напомним, в марте Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны Михаилу Шуфутинскому.