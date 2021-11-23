Шуфутинский не сможет дать концерт в Киеве в связи с посещением Крыма

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны певцу Михаилу Шуфутинскому, таким образом проанонсировав отмену его ранее заявленного концерта на 8 марта 2022 года. Билеты на выступление российского исполнителя, а также объявления о его грядущем приезде в Киев, уже имеются в Киевском дворце спорта.

Как сообщил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, их ведомство уточнило, что Михаил Шуфутинский посещал Крымский полуостров после возвращения его территории обратно в состав Российской Федерации.

«Относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории», - отметил Демченко в комментарии «Украинской правде».

Билеты на выступление певца уже продаются в киевском Дворце спорта по цене от 590 до 6 тысяч гривен (от 1650 до 16800 рублей). Анонс концерта российского певца в Киеве вызвал недовольства радикально настроенных граждан, требующих объявить Шуфутинского персоной нон грата, так как его имя внесено в базу данных одиозного сайта «Миротворец».

Несмотря на законное возвращение Крыма в 2014 году в состав Российской Федерации обратно, на Украине до сих пор называют этот факт «временной оккупацией» какое-то время бывшей их территории.