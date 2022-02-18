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Рекордное число россиян вылечилось от COVID-19 за сутки

Алексей Курильченко
11:43 18.02.2022
Суточный показатель выздоровевших от коронавируса достиг почти 200 тысяч человек.
Рекордное число россиян вылечилось от COVID-19 за сутки
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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В России за сутки от коронавируса вылечились 198 369 человек. Таким образом, было установлено рекордное значение выздоровевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что с COVID-19 за сутки было госпитализировано 18 632 человека. Число суточных заражений - 180 071 человек. Наибольшее число заражений выявлено в Санкт-Петербурге - 16 398 человек.

Ранее стало известно, что российскими учеными разработана технология распознавания коронавируса в организме человека на ранних стадиях. Так, ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, позволяющий его обнаружить на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации.

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