Рекордное число россиян вылечилось от COVID-19 за сутки

В России за сутки от коронавируса вылечились 198 369 человек. Таким образом, было установлено рекордное значение выздоровевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также сообщается, что с COVID-19 за сутки было госпитализировано 18 632 человека. Число суточных заражений - 180 071 человек. Наибольшее число заражений выявлено в Санкт-Петербурге - 16 398 человек.

Ранее стало известно, что российскими учеными разработана технология распознавания коронавируса в организме человека на ранних стадиях. Так, ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, позволяющий его обнаружить на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации.