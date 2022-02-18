В Атлантике горит судно с четырьмя тысячами автомобилей на борту

Американские СМИ со ссылкой на ВМС Португалии сообщили, что в районе Азорских островов в Атлантическом океане загорелось судно Felicity Ace, которое перевозило автомобили для концерна Volkswagen Group.

Как пишет The Drive, судно передало сигнал бедствия, когда на одной из грузовых палуб вспыхнул пожар, и вскоре после этого было объявлено «неуправляемым». По информации журналистов, все 22 члена экипажа благополучно эвакуировались с Felicity Ace.

Позднее в социальной сети Twitter появилось видео спасения экипажа с горящего судна португальскими ВВС.

Сообщается, что Felicity Ace направлялось в порт Дэвисвилл в американском штате Род-Айленд из Эмдена в Германии. В компании VW Group подтвердили журналистам, что на борту находился ряд автомобилей брендов концерна, включая Porsche и VW.

Отмечается, что при полной загрузке судно способно перевозить около четырех тысяч автомобилей.

Ранее у берегов греческого острова Корфу в Ионическом море загорелся итальянский круизный лайнер Euroferry Olympia.