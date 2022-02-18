Умер народный артист России Геннадий Юхтин

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Как пишет ТАСС, в начале месяца киноактера госпитализировали с диагнозом COVID-19 в одну из клиник Москвы. Затем состояние Юхтина стабилизировалось и его выписали, однако 15 февраля артист вновь оказался в больнице.

Геннадий Юхтин прославился ролями в таких фильмах, как «Чужая родня» (1955), «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969).

Ранее на 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Митрофанов.