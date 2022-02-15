Умер снимавшийся у Бондарчука и Германа актер Геннадий Митрофанов

Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов скончался на 82-м году жизни. Митрофанов служил в Театре мимики и жеста более 50 лет.

«14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов, Заслуженный артист России, широко известный в России и за рубежом по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста и в фильмах выдающихся российских режиссеров», - сказано в сообщении на сайте Всероссийского общества глухих.

Артист потерял слух в два года. Митрофанов также запомнился ролями, исполненными в таких фильмах как «Бегущая по волнам», «Борис Годунов» режиссера Сергея Бондарчука, у Алексея Германа в картине «Хрусталев, машину!», а также у Александра Атанесяна в «Сволочах».

Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин. Артист был учеником циркового артиста Олега Попова.