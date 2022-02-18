Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где примет участие в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. На переговорах президенты обсудят множество вопросов, включая торгово-экономическое сотрудничество, безопасность в регионе и международную проблематику.

«Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика», - говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

В преддверии переговоров Лукашенко заявил о планах закупать в России современную военную технику. Также он обратил внимание на ракетные комплексы «Искандер» и выразил желание не только закупать их, но и создать российско-белорусский учебный центр для их освоения.