Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3% на готовое жилье и новостройки

C пятницы, 18 февраля, Сбербанк повысил ставки на 1-1,5 процентного пункта на ряд вкладов. Максимальная ставка теперь возросла до 9,5% годовых. Об изменениях говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка.

Там уточнили, что повышение процентных ставок коснется флагманских депозитов банка - СберВклада и СберВклада Прайм.

Кроме того, с 18 февраля финансовая организация установила на уровне 11,3% ипотечную ставку на готовое жилье и на новостройки. При этом ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений, приводит ТАСС сообщение банка.

Ранее ставки по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, комнаты по молодежной ипотеке (после первого года) начинались от 10,3%.