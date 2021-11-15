Сбербанк сообщил о повышении ставок по ипотеке на новостройки и вторичку

Сбербанк 15 ноября сообщил о повышении ставок по ипотеке на новостройки и вторичное жилье. Теперь они составляют 8,8% и 9,1% соответственно.

Согласно данным, опубликованным на сайте кредитной организации, стоимость ипотечного кредита на готовое жилье поднялась с 8,1% до 8,7%. Кроме того, увеличилась цена рефинансирования ипотеки - с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,2% до 9,6%, а ставки на покупку загородной недвижимости повысились с 8,4% до 8,8%.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что условия льготной ипотеки в РФ теперь будут действовать и на покупку частных домов.