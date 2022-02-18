Военные железнодорожники отразили атаку «диверсантов» в Хакасии
Инженерная разведка показала, что условные террористы не успели заложить взрывчатку, и подразделения завершили сборку береговой части моста через водную преграду.
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В Хакасии военных железнодорожников при наведении переправы атаковали условные диверсанты.
Нападение «террористов» успешно отразила группа охранения. Инженерная разведка показала, что диверсанты не успели заложить взрывчатку, и подразделения завершили сборку береговой части моста через водную преграду.
Всего в этих специальных учениях было задействовано более 500 военнослужащих железнодорожных войск Центрального округа.
Ранее «Звезда» рассказывала о том, как военные железнодорожники строят БАМ, и о том, как это меняет Сибирь и Дальний Восток.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов