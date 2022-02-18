Армия Военные железнодорожники отразили атаку «диверсантов» в Хакасии Инженерная разведка показала, что условные террористы не успели заложить взрывчатку, и подразделения завершили сборку береговой части моста через водную преграду. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Хакасии военных железнодорожников при наведении переправы атаковали условные диверсанты. Нападение «террористов» успешно отразила группа охранения. Инженерная разведка показала, что диверсанты не успели заложить взрывчатку, и подразделения завершили сборку береговой части моста через водную преграду. Всего в этих специальных учениях было задействовано более 500 военнослужащих железнодорожных войск Центрального округа. Ранее «Звезда» рассказывала о том, как военные железнодорожники строят БАМ, и о том, как это меняет Сибирь и Дальний Восток. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика