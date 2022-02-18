Россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022
Первым и вторым в заезде стали швейцарцы Райан Режес и Алекс Фива, четвертым - швед Эрик Моберг.
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Россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022 в Пекине. Фристайлист показал третий результат в финальном заезде.
Первым в заезде стал представитель Швейцарии Райан Режес, а вторым - его соотечественник Алекс Фива. Четвертым вслед за Ридзиком стал швед Эрик Моберг.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью, завоеванной днем ранее в Пекине. Глава государства выделил высокое мастерство спортсменки, а также огромный творческий потенциал.