Россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022 в Пекине. Фристайлист показал третий результат в финальном заезде.

Первым в заезде стал представитель Швейцарии Райан Режес, а вторым - его соотечественник Алекс Фива. Четвертым вслед за Ридзиком стал швед Эрик Моберг.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью, завоеванной днем ранее в Пекине. Глава государства выделил высокое мастерство спортсменки, а также огромный творческий потенциал.