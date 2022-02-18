СМИ: из-за роста цен упаковки продуктов в России стали меньше

Из-за роста издержек и чувствительности потребителей к ценам производители продуктов вынуждены уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей, компания Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма, в то время как ранее вес этого продукта составлял 85 граммов. Также объем растворимого кофе снизился с 95 до 85 граммов.

Помимо этого, объем макаронных изделий сократился на 5-50 граммов, а пиво уже продается в банках по 0,43 литра вместо 0,45 или 0,5.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, снижение веса одного наименования продукта на 5-10 граммов может позволить оптимизировать издержки.

При этом он добавил, что в отличие от повышения розничных цен этот процесс будет не столь заметен для потребителей и не вызовет отторжения.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз и Минпромторг совместно с ФАС прорабатывают вопрос установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов.