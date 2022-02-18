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Сила артиллерии: как показали себя орудия крейсера «Москва» на учениях в Черном море

Виктория Косогляденко
10:38 18.02.2022
Экипаж флагмана Черноморского флота применил весь арсенал артиллерийского вооружения - от автоматических артиллерийских установок до многоствольных зенитных автоматов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в ходе учений уничтожил полсотни морских и воздушных целей условного противника. Экипаж флагмана Черноморского флота применил весь арсенал артиллерийского вооружения - от автоматических артиллерийских установок до многоствольных зенитных автоматов. 

Артиллерийский бой. Стрельба по очереди из всех орудий. На верхней палубе, кроме этих звуков, больше ничего не слышно. АК-130 - главный артиллерийский комплекс на крейсере. Звучит он раскатисто, громко. Девяносто раз в минуту выстреливает, бьет из двух стволов. Длинными очередями и с огоньком ведет огонь пулеметная установка. Ее задача - сработать на точность. Попасть по еле заметной плавающей мине.

Из-за облаков ненадолго появляется Су-24. Так морская авиация отрабатывает постановку помех в воздухе. При этом бомбардировщик пытается обойти корабельные средства противовоздушной обороны.

Множество отстрелянных гильз 130-мм снарядов. Они довольно-таки тяжелые, еще теплые, внутри все в копоти. Ими усеяна здесь вся палуба, потому что пушка только что отстрелялась. По количеству можно сосчитать, сколько всего было выстрелов.

В среднем каждая артустановка поменьше в этом морском бою выпустила по несколько тысяч единиц боеприпасов. А кроме прицельного огня, крейсер «Москва» и малый ракетный корабль «Грайворон» отработали скоростные элементы боевого маневрирования.

Всего же в учениях участвовало более 30 боевых кораблей Черноморского флота.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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