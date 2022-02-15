Мощь Черноморского флота: как проходят масштабные учения ВМФ у берегов Крыма

Гремят корабельные артиллерийские установки в Черном море. В самом разгаре масштабные маневры, в которых участвуют три десятка кораблей и судов. Экипажи поражают надводные цели и отрабатывают противовоздушную оборону соединения. За учениями наблюдает корреспондент Виктория Косогляденко.

Севастополь, раннее утро. Причалы в бухте пустеют один за другим. Только что морская эскадра потянулась в район учений.

Первые сложные маневрирования - экипажи выполняют задания, покидая гавань. Корабли выходят большим отрядом и проходят вот эту зону - самое узкое место на выходе из бухты. А любая узкость - это повышенная опасность. Тем более когда такой интенсивный трафик вокруг.

На переходе нужно выполнить обязательный набор боевых упражнений. Довести все до совершенства. Стрелять точно. Перезаряжать быстро. Команды выполнять последовательно.

Сейчас у отряда кораблей задача протестировать весь арсенал. Отстреляться из всех видов оружия, что есть на борту. Корабли, объединенные в ордер, - это не просто красивая расстановка. Это еще и максимально надежный щит на случай, если потребуется отразить атаку и вступить в бой.

«Вот так выглядит боевой строй, если находиться в нем прямо по центру. Мы на малом ракетном "Грайвороне". 10 кабельтовых примерно от нас до ракетного крейсера "Москва" и чуть дальше фрегат "Адмирал Эссен". Корабли сейчас занимают ордер и именно в таком порядке будут дальше придерживаться своих позиций», - прокомментировала корреспондент.

Оборона побережья - основная задача. Для выполнения в сформированных группах - более 30 боевых кораблей и катеров. Всех возможных классов. Фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные, малые противолодочные, а также корабли противоминной обороны.

«Самое сложное в открытом море - это пересадка с борта одного корабля на другой. Особенно когда в учениях задействован не один десяток кораблей, таких переходов приходится в день совершать по несколько раз. Вот прямо сейчас мы с борта "Грайворона" переместились на быстроходную лодку и обойдем весь вот этот боевой строй. Сейчас направляемся к "Москве"», - сказала корреспондент.

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» на этих учениях в центре внимания. Самый большой корабль с самой важной миссией. С его борта командование флотом будет координировать действия других привлеченных экипажей. А еще авиации и береговых сил.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов