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Мальчика пытаются вызволить из колодца в Афганистане

Анна Берестовая
00:58 18.02.2022
В Афганистане мальчик упал в колодец и находится там уже два дня.
© Видео: @yahya_sahyoun, Twitter © Фото: @QanitFasihuddin Twitter
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В Афганистане маленький ребенок упал в колодец и застрял примерно на середине его глубины. К настоящему моменту мальчик уже двое суток находится внутри, ожидая помощи.

Инцидент произошел в провинции Забул. Как сообщает местная пресса, силы спасателей брошены на то, чтобы максимально аккуратно вызволить ребенка.

Как пишет RTA Pashto в Twitter, экстренные службы внимательно следят за тем, чтобы в результате спасательной операции колодец не обрушился и мальчик не пострадал. Кадры работы на месте происшествия опубликовал журналист YAHYA в своем аккаунте в социальной сети.

Ранее похожая ситуация произошла в северной части Марокко. Там пятилетний мальчик оказался внутри колодца около 32 метров глубиной. Его пытались вытащить наружу на протяжении четырех дней, однако к моменту извлечения ребенок оказался уже мертв.

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