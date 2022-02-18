Мальчика пытаются вызволить из колодца в Афганистане

В Афганистане маленький ребенок упал в колодец и застрял примерно на середине его глубины. К настоящему моменту мальчик уже двое суток находится внутри, ожидая помощи.

Инцидент произошел в провинции Забул. Как сообщает местная пресса, силы спасателей брошены на то, чтобы максимально аккуратно вызволить ребенка.

Как пишет RTA Pashto в Twitter, экстренные службы внимательно следят за тем, чтобы в результате спасательной операции колодец не обрушился и мальчик не пострадал. Кадры работы на месте происшествия опубликовал журналист YAHYA в своем аккаунте в социальной сети.

Ранее похожая ситуация произошла в северной части Марокко. Там пятилетний мальчик оказался внутри колодца около 32 метров глубиной. Его пытались вытащить наружу на протяжении четырех дней, однако к моменту извлечения ребенок оказался уже мертв.