Метеоролог предупредил москвичей о «барической пиле» и аномальном тепле

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о стремительно меняющейся в московском регионе погоде. Метеоролог сообщил, что приблизившийся североатлантический циклон вынудит москвичей взять из дома зонты, а водителей транспортных средств - омывающую жидкость.

«В связи с приближением атмосферного фронта окклюзии североатлантического циклона уже накрывает Москву дождем, местами даже возможно вперемешку с мокрым снегом. Ну и по сути это такой первый чистый дождь, поэтому не лишним будет взять с собой зонт, ну а автомобилистам запастись омывателем стекла», - рассказал он в эксклюзивном комментарии «Звезде».

Тишковец сообщил об усиливающемся ветре и увеличивающейся температуре воздуха, аномальной для февраля.

«За предстоящие сутки в столице выпадет до 7 миллиметров осадков, что составляет 20 процентов от месячной нормы. До утра пятницы сохранится и сложный ветровой режим: порывы ветра будут достигать штормовых значений - до 15-17 метров в секунду. При этом среднесуточная температура воздуха в пятницу по климату будет соответствовать 7 апреля, поскольку в течение суток в мегаполисе будет +2 ... +5, что аномально - а это на 10 градусов выше нормы - тепло для февраля», - отметил представитель центра погоды «Фобос».

Метеочувствительных граждан Тишковец предупредил о резком снижении атмосферного давления - показания барометра достигнут 723 миллиметров ртутного столба.

«Кроме того, москвичей ждет еще и настоящая барическая пила - показания барометров будут стремительно падать. И к 3 часам ночи пятницы достигнут самого дна - 723 миллиметров ртутного столба, после чего атмосферное давление начнет стремительно расти и к исходу дня составит 735 миллиметров ртутного столба», - отметил Евгений Тишковец.

Касательно снежного покрова специалист центра «Фобос» добавил, что его высота «начнет стремительно таять» и уменьшится до 28 сантиметров, что не будет соответствовать февральской норме.

«Ну и что касается снежного покрова, то еще недавно внушительные сугробы продолжат стремительно таять. К выходным в результате непрерывного влияния вот этой тепловой атлантической пушки высота снежного покрова с нынешних 34 сантиметров уменьшится до 28 сантиметров при норме 39 сантиметров. В общем, на ближайшую пятидневку сохранится оттепельная, сырая, ветреная погода с температурным фоном на 7-10 градусов теплее положенной для последней декады или второй половины февраля нормы», - подытожил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

Ранее метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о «супертеплой и мрачной» погоде в Москве. Он сообщил, что «восстанавливается циклоническая циркуляция».