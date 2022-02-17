Метеоролог рассказал о «супертеплой и мрачной» погоде в Москве

Погода в столичном регионе начинает меняться. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни - четверг и пятницу - изменения коснутся температурного фона, атмосферного давления, порывов ветра и осадков. Так, ожидается теплая погода и низкое атмосферное давление.

«Восстанавливается циклоническая циркуляция. Приятная и солнечная погода, когда дни по яркости были как дни солнцестояния, уходит в прошлое. К четвергу днем давление упадет на 15 миллиметров, но будет в диапазоне 730-735 миллиметров ртутного столба. Погода в четверг и пятницу будет супертеплая, можно было бы говорить об этом с удовольствием, но в связи с циклонической деятельностью будут осадки в виде мокрого снега и дождя», - рассказал метеоролог ТАСС.

Вильфанд предупредил об ожидающейся мрачной погоде.

«Фактически весенний дождик ожидается. Погода станет мрачноватой. Это соответствует первой декаде апреля», - сказал он.

Специалист Гидрометцентра отметил, что скорость ветра будет весьма высокой, из-за которой всей теплоты погоды ощутить не удастся.

«В четверг порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, так что из-за этого и влажности теплая погода будет ощущаться не такой уж теплой. В пятницу ветер тоже будет порывистый, но уже до 15 метров в секунду. Дождик будет продолжаться, интенсивность осадков уменьшится», - подытожил метеоролог.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала, что на данный момент в столичном регионе начал усиливаться ветер, из-за чего атмосферное давление будет понижаться и в пятницу окажется на 20 единиц ниже нормы. Она отметила, что «порывы ветра больше 15 метров в секунду - это уже неблагоприятное явление погоды для города, но существенно температурный режим меняться не будет».