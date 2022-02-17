СМИ: в Госдуме хотят вдвое снизить максимальную ставку по микрозаймам

В Государственной думе обсуждается снижение предельной ставки по потребительским кредитам и займам для клиентов микрофинансовых организаций (МФО) с 1% до 0,5% в день.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые имеют отношение к обсуждению законопроекта. Отмечается, что такая инициатива исходит от лоббистов интересов банков.

Ранее предлагалось ограничить проценты по займам на уровне 0,8% в день вместо 1%., однако этот законопроект подвергся критике.

«Я скажу, что по нему пока больше критических высказываний в Госдуме. Там считают, что 292% годовых - это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», - сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сообщалось, что с января 2022 года Центробанк России получает право на введение лимитов на выдачу банками и микрофинансовыми организациями потребкредитов и займов.