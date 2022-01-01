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Центробанк получил право на введение лимитов на выдачу потребкредитов

Виктория Ивашечкина
11:43 01.01.2022
Данные меры не затронут автокредиты, ипотеку, ссуды на образовательные цели с господдержкой.
Центробанк получил право на введение лимитов на выдачу потребкредитов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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С января 2022 года Центробанк России получает право на введение лимитов на выдачу банками и микрофинансовыми организациями потребкредитов и займов.

В частности, регулятор будет иметь право вводить ограничения на долю высокорискованных потребительских кредитов в новых выдачах. Речь идет о кредитках, ссудах наличными или покупках товаров. При этом данные меры не затронут автокредиты, ипотеку, ссуды на образовательные цели с господдержкой и кредиты для инвалидов на приобретение технических средств реабилитации, передает РИА Новости.

Кроме того, решение о принятии макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик по микрозаймам будет принимать совет директоров российского регулятора. Подчеркивается, что для банков предел будет устанавливаться с учетом долговой нагрузки заемщика и срока кредита или займа.

Ранее Банк России предложил ограничить размер депозита для малоимущих граждан до 100 тысяч рублей. При этом пользователи карты «Мир» могут получить ряд преференций.

Кроме того, в Банке России предложили ввести защиту определенной суммы средств от автоматического списания. Точная сумма не уточняется.

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