В стране и мире В ЛНР заявили об украинских танках Т-72 на линии соприкосновения Алиса Кононенко Также представители Народной милиции ЛНР утверждают, что ВСУ намеренно глушит сигналы беспилотников миссии ОБСЕ. © Фото: GeneralStaff.ua, Facebook Читайте нас на: Около населенного пункта Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано около 20 танков Т-72 ВСУ, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. «В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. Так, в зоне ответственности 79 бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное», - говорится в сообщении. Также по словам представителей Луганска, украинские военные продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. «В районах н.п. Михайловка и Золотое мобильные группы 20 батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в указанных районах военной техники», - заявили в ЛНР. Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что работа наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе не остановится, даже если ее покинут наблюдатели из США и Великобритании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика