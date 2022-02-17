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Танковый эшелон ЗВО возвращается в пункт постоянной дислокации после учений

08:00 17.02.2022
До места назначения эшелону предстоит преодолеть одну тысячу километров по железной дороге.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

Танки и гусеничную бронетехнику везут по железной дороге на расстояние около одной тысячи километров.

После того, как эшелон прибудет на место, военные проведут обслуживание боевой техники и подготовят ее к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что подразделения ЮВО и ЗВО, которые были задействованы в учениях, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и выдвинулись в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн. 

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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