Танковый эшелон ЗВО возвращается в пункт постоянной дислокации после учений

Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений.

Танки и гусеничную бронетехнику везут по железной дороге на расстояние около одной тысячи километров.

После того, как эшелон прибудет на место, военные проведут обслуживание боевой техники и подготовят ее к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения.

Ранее сообщалось, что подразделения ЮВО и ЗВО, которые были задействованы в учениях, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и выдвинулись в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов