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Задачи выполнены: кадры погрузки танковых подразделений ЗВО для возвращения в гарнизоны

14:00 16.02.2022
Подразделениям предстоит преодолеть тысячу километров. По прибытию в гарнизоны техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Подразделения танковой армии Западного военного округа грузятся на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. 

На данный момент военнослужащие завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на платформы. Они приступили к маршу комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. 

Подразделениям предстоит преодолеть тысячу километров. По прибытию в гарнизоны техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки. 

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты, а также ВДВ. 

Подразделения ЮВО и ЗВО, выполнившие задачи в рамках плановых учений, уже приступили к погрузке и начали движение к пунктам постоянной дислокации. Часть подразделений прибудет туда своим ходом на штатной технике. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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