Задачи выполнены: кадры погрузки танковых подразделений ЗВО для возвращения в гарнизоны

Подразделения танковой армии Западного военного округа грузятся на железнодорожные платформы для убытия в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений.

На данный момент военнослужащие завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на платформы. Они приступили к маршу комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.

Подразделениям предстоит преодолеть тысячу километров. По прибытию в гарнизоны техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты, а также ВДВ.

Подразделения ЮВО и ЗВО, выполнившие задачи в рамках плановых учений, уже приступили к погрузке и начали движение к пунктам постоянной дислокации. Часть подразделений прибудет туда своим ходом на штатной технике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов